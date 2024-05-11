"الحرية المصرى": القرار التاريخى بدعم فلسطين بالأمم المتحدة يفضح ازدواجية معايير الدول الكبرى

رحب حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود، بالقرار التاريخى للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة؛ بأغلبية ١٤٣ صوتًا ومعارضة ٩ وامتناع ٢٥ عن التصويت.

وقال د. ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى؛ إن تصويت الأمم المتحدة يمثل تحولًا كبيرًا فى مسار القضية الفلسطينية؛ ودعمًا دوليًا كبيرًا لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة؛ وحقه فى تقرير مصيره؛ وإعلان دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧؛ ورفضًا لجرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل تتويجًا للجهود الدبلوماسية التى تقودها مصر والمجموعة العربية فى المحافل الدولية لتغيير الوعى؛ وتصحيح المفاهيم لدى دول العالم من أجل حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه؛ وفضح الأكاذيب وازدواجية المعايير التى تنتهجها الدول الكبرى فى دعم جرائم الاحتلال الإسرائيلى.

خطوة ذات دلالة سياسية وقانونية كبيرة

وأوضح د. ممدوح محمد محمود أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يعد خطوة ذات دلالة سياسية وقانونية كبيرة؛ فهو يعزز مكانة فلسطين ويمنحها حقوقًا وامتيازات إضافية فى المحافل الدولية، بما يتيح لها السعى قدمًا من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وشدد رئيس حزب الحرية المصرى على ضرورة أن تقوم الدول الكبرى بمسئولياتها التاريخية، وعدم معارضة هذا الإجماع العالمى أمام مجلس الأمن الدولى؛ ودعم الحق التاريخى والإنسانى والقانونى للشعب الفلسطينى.

وجدد رئيس حزب الحرية المصرى مطالبته للدول الكبرى والمجتمع الدولى بضرورة التدخل لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى؛ الذى يعيش مأساة إنسانية؛ محذرًا من أن تحويل رفح إلى ساحة للقتال سيعرض حياة ١.٥ مليون فلسطينى إلى القتل أو التشريد؛ وزيادة التصعيد فى المنطقة وتوسيع دائرة الصراع؛ وتعقيد الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمى.

وأكد د. ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، أن مصر تبذل جهودًا حثيثة سياسية ودبلوماسية وإنسانية لدعم الشعب الفلسطينى؛ والتواصل مع جميع الجهات الفاعلة فى المجتمع الدولى لإنهاء الحرب، ووضع حد للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة؛ ورفض التهجير القسرى؛ والتصدى بكل قوة وحسم لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

ورحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار التاريخي بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، منوهة بأهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.