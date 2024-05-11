"الصناعات الغذائية" تناقش تحديات شركات الأسماك المؤهلة للتصدير

عقدت غرفة الصناعات الغذائية اجتماعًا موسعًا لشركات الأسماك المؤهلة للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي مع ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.

رأس الاجتماع الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك ومنتجاتها، في حضور الدكتورة مايسة حمزة، القائم بأعمال المدير التنفيذي للغرفة والمستشار الفني لمجلس الإدارة، والدكتور طاهر قدح، ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، وحضور المهندس الشحات سليم مستشار مجلس إدارة الغرفة للتشريعات والعلاقات الحكومية، والدكتور رضا عبدالجليل، مدير عام الشئون الفنية، وعدد كبير من الشركات الأعضاء.

تحديات شركات الأسماك

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الشعبة الاهتمام الكبير الذي توليه غرفة الصناعات الغذائية لملف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال توفير برامج التدريب والدعم الفني وحل التحديات التي تواجه الصناعة للارتقاء بالجودة ورفع تنافسية المنتجات الوطنية حفاظًا على سمعة الصناعة المصرية، من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية وربطها بالبحث العلمي.

وفي هذا الصدد، تم استعراض التحديات التي تواجه شركات تصنيع الأسماك، ومنها تكرار سحب العينات بأعداد كبيرة، وارتفاع تكلفة التحاليل وطول الفترة الزمنية للتحليل، وسحب كميات كبيرة من الأسماك للعينة الواحدة، مما يشكل عبئًا على الشركات.

كما طالب بتوسيع قاعدة المعامل المعتمدة بالتحاليل لدى الهيئة القومية لسلامة وموافاة الشركات بالتحاليل المطلوبة الكيميائية والميكروبيولوجية للأسماك المستخرجة من البحار والمياه العذبة ومناطق الاستزراع السمكي والمياه والثلج، طبقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أفاد الدكتور طاهر قدح، ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، بأن دور المعمل يقتصر فقط على تحليل العينة، وأن التطابق مسئولية الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

توقيع بروتوكولات تعاون

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة، القائم بأعمال المدير التنفيذي والمستشار الفني لمجلس الإدارة، أن غرفة الصناعات الغذائية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، لا تدخر جهدًا في حل أي عقبات تواجه الأعضاء فور عرضها، حيث يتم التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية المختلفة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الغرفة شريك استراتيجي للعديد من الجهات ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلة في العديد من اللجان المتخصصة بالهيئات المختلفة.

كما أشارت إلى توقيع الغرفة العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المعنية لخدمة الأعضاء مثل المعمل المركزي للمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وذلك في إطار دعم الخدمات المقدمة للشركات وربط مشروعات تطوير الصناعة بالمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة.

واختتم رئيس الشعبة الاجتماع، وتم الخروج بتوصيات بمطالبة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بقائمة بالتحاليل المطلوبة لتصدير منتجات الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي والحدود المسموح بها، ودراسة زيادة نسبة الخصم المالي على التحاليل لشركات الأسماك المؤهلة للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي.