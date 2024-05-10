أحمد فايق: الثانوية العامة مرحلة نمر بها في حياتنا ولابد من الاجتهاد فيها

يواصل الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، سلسلة حلقات المراجعة النهائية في كل المواد استعدادً لامتحانات الثانوية العامة، وعقد مسابقة بين الطلاب، اليوم الجمعة، فى مادة الجيولوجيا.

قال الإعلامى أحمد فايق، إن الهدف من حلقات، مراجعة مواد طلاب الثانوية العامة، من خلال مسابقة، نظهر أنفسنا كأهالي، ماذا يذاكر أبنائنا، موضحا أننا ننشط معلوماتنا فهناك معلومات نعرفها، وأخرى لا نعرفها باختلاف الزمن.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، أن الثانوية العامة مرحلة نمر بها في حياتنا، ولا بد من الاجتهاد، ولكن النتيجة عند ربنا، متابعا: "أنا مُلزم أمام أهلي وعائلي أن أجتهد وأتعب وأذاكر".