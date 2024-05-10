طلاب الثانوية العامة يتنافسون في مادة الجيولوجيا بـ"مصر تستطيع"

يواصل الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، سلسلة حلقات المراجعة النهائية في كل المواد استعدادً لامتحانات الثانوية العامة، وعقد مسابقة بين الطلاب، اليوم الجمعة، فى مادة الجيولوجيا.

وقال الإعلامى أحمد فايق، إن الهدف من هذه الحلقات، بجانب المراجعات، نظهر أنفسنا كأهالى، ماذا يذاكر أبنائنا، موضحا أننا ننشط معلوماتنا فهناك معلومات نعرفها، وأخرى لا نعرفها باختلاف الزمن.

وذكر أن الثانوية العامة مرحلة نمر بها في حياتنا، ولا بد من الاجتهاد، ولكن النتيجة عند ربنا، متابعا: "أنا ملزم أمام أهلى وعائلي أن أجتهد وأتعب وأذاكر".