افتتاح ملتقى الإسكندرية الأول لـ"السرد العربي" بمركز الحرية للإبداع

انطلقت فعاليات ملتقى الإسكندرية الأول لــ السرد العربي، بمسرح مركز الحرية التابع لقطاع صندوق التمية الثقافية بالإسكندرية، بحضور جماهيري كبير حاشد.

ووسط حشد جماهيري كبير امتلأت به قاعة المسرح بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، افتتحت أمس الخميس فعاليات ملتقي الإسكندرية الأول لــ السرد العربي، الذي ينظمه مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية.

بدأ المؤتمر بكلمات لكل من االكاتب إبراهيم عبد الجواد، والأديب منير عتيبه والشاعر جابر بسيوني ومقرر عام الملتقي الدكتورة سحر شريف، ووليد عدنان المشرف علي النشاط الثقافي بالمركز، وبحضور نخبه من مثقفي ومبدعي الإسكندرية.

وجاءت فعاليات اليوم الأول للملتقى في الجلسة الأولى مع الأديب محمد جبريل، حيث قدّم رؤية نقدية ومعه الناقد الدكتور حسين حمودة، وأدار اللقاء الدكتور علي اليماني القائم بعمل رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية الإسكندرية.

بينما خصصت الجلسة الثانية، للكاتب يوسف القعيد بعنوان رؤية نقدية، وأدارت الجلسة الدكتورة رانيا يحيى.

فيما تضمنت الجلسة الثالثة طرح الأديب إبراهيم عبد المجيد رؤية نقدية للناقدة الدكتورة سعيد الورقي والدكتورة وداد نوفل أستاذ البلاغة والنقد بكلية التربية المنصورة، وأدار الجلسة الأديب منير عتيبة.

فيما جاءت الجلسة الرابعة حول الأديب شريف عابدين رؤية نقدية للدكتور بهاء حسب الله أستاذ الأدب العربي بآداب حلوان، وأدار الجلسة الدكتورة ندى يسري، مدرس الأدب العبري الحديث والمقارن بآداب الإسكندرية.

فعاليات اليوم في ملتقى السرد العربي

في ذات السياق، تختتم في السابعة مساء اليوم، بقاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع الفني، ثاني فعاليات اليوم الثاني لأعمال ملتقي الإسكندرية لــ السرد العربي، والتي تبدأ بلقاء عن الكاتب الروائي السكندري الكبير مصطفي نصر.

رؤية نقدية يقدمها دكتور محمد عبد الحميد خليفة، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور ــ الكاتب محمد عباس علي ويدير الجلسة دكتور نور عابدين، أستاذ النقد والبلاغة المساعد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

بينما تخصص الجلسة الثانية في ملتقي الإسكندرية الأول لـ السرد العربي، لمناقشة والاحتفاء بتجربة الكاتب القاص سمير الفيل.

رؤية نقدية يقدمها الشاعر الكاتب أحمد فضل شبلول، رئيس نادي القصة بالإسكندرية، ويدير الجلسة الكاتب رشاد بلال.

والسرد العربي القديم تشّكل ضمن بنية سوسيوثقافية تتحيّز بشكل واضح لنمط إبداعي واحد هو الشعر الذي استأثر بكلّ المعاني، وهيمن على كل الخطابات الأخرى إبداعا وتلقيّا، ولهذا التحيّز أسباب عديدة أهمّها النزعة الشفاهية للثقافة العربية.

جانب من اللقاء