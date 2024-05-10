الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": اندلاع حريق فى الجليل الأعلى شمال إسرائيل

حريق في الجليل الأعلى
حريق في الجليل الأعلى شمال إسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، باندلاع حريق في الجليل الأعلى شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.

ويواصل حزب الله استهداف جنود جيش الاحتلال، حيث أعلن بالأمس، عن استهداف انتشارٍ لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل.

إعلام عبرى: حزب الله ينجح فى إدخال طائرات إلى أجواء الجليل لتجمع معلومات

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس، بأن حزب الله اللبناني نجح في إدخال طائرات إلى أجواء الجليل لتجمع معلومات على الرغم من وجود طائرات إسرائيلية.

 

قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية صواريخ اطلاق صواريخ الجليل الأعلى

مواد متعلقة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية على حى الصبرة جنوب مدينة غزة (فيديو)

القاهرة الإخبارية: تصريحات جو بايدن بشأن رفح تهز العلاقات الإسرائيلية الأمريكية (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يجدد القصف المدفعى لمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطينى

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" بالضفة تحت حماية الاحتلال

القاهرة الإخبارية: أنباء عن سقوط قذائف هاون على الرصيف البحرى بغزة (فيديو)

القاهرة الإخبارية| صفارات الإنذار تدوى بالجولان جراء تسلل جسم مشبوه

القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية وعشرات المتظاهرين

القاهرة الإخبارية: تل أبيب أبلغت واشنطن بأن وقف شحن الأسلحة "قد يفسد" صفقة المحتجزين

الأكثر قراءة

عقب إحالة أوراقهم للمفتي.. الحكم على 18 متهما بترويج المخدرات غدا

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ألمانيا تتوعد إسرائيل بـ"تضييق الخناق" عليها حال الهجوم على رفح

جنازة والدة يسرا اللوزى بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر "شبرا-بنها"

غدا.. استكمال محاكمة 35 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين في غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل