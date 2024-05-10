"القاهرة الإخبارية": اندلاع حريق فى الجليل الأعلى شمال إسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، باندلاع حريق في الجليل الأعلى شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.

ويواصل حزب الله استهداف جنود جيش الاحتلال، حيث أعلن بالأمس، عن استهداف انتشارٍ لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل.

إعلام عبرى: حزب الله ينجح فى إدخال طائرات إلى أجواء الجليل لتجمع معلومات

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس، بأن حزب الله اللبناني نجح في إدخال طائرات إلى أجواء الجليل لتجمع معلومات على الرغم من وجود طائرات إسرائيلية.