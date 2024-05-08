الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حريق هائل في أشجار النخيل المجاورة لمحطة وقود موقف الأقاليم بأسوان

الحريق
الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة أسوان، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل اندلع في أشجار النخيل المجاورة لمحطة وقود موقف الأقاليم، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح. 

حريق هائل بجوار محطة الوقود 

بدأت الواقعة بتلقي وحدة الحماية المدنية فى أسوان، بلاغا باندلاع حريق في أشجار النخيل المجاورة لمحطة وقود موقف الأقاليم.

وعلى الفور انتلقت 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة قبل امتدادة لمحطة الوقود المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها لمعرفة ملابساتها.

أسوان حريق محطة وقود الحماية المدنية أشجار النخيل

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