الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تخفيضات تصل لـ 35%.. محافظ أسوان يتابع ميدانيًا توافر السلع الغذائية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية شملت عدد من المجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسعار المناسبة والمخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتكلفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن. 

ورافق محافظ أسوان كلًا من: المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ومسئولى الجهات التنفيذية. 

جولة ميدانية لمحافظ أسوان لتفقد توافر السلع 

وأثناء تفقده للأقسام المتعددة للسلع الغذائية والأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة، اطمأن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أسعار المنتجات هذه السلع، والتى شهدت انخفاض تراوح ما بين 25 % إلى 35% فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة الدولة والحكومة للتخفيف عن المواطنين، وتوفير السلع بكميات كبيرة بالتنسيق مع وزارة التموين لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار مراعاة للظروف المعيشية والأسرية. 

وأكد اللواء أشرف عطية، أن هناك تكليفات مباشرة بالتعامل الرادع مع أى منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو وجود تفاوت أو مغالاه فى أسعارها وهو ما يشهد متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة. 

وشدد أن يتم بالتوازى مواصلة حملات الرقابة التموينية والتفتيش على الأسواق بجميع قرى ومدن المحافظة للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع والمستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات والجودة المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

ووجه محافظ أسوان، إلى التنسيق المستمر بين مديرية التموين وجميع الجهات المختصة لتوفير أرصدة من السلع الغذائية والأساسية التى تلبى احتياجات ومطالب المواطن الأسواني.

محافظ أسوان جولة ميدانية توافر السلع الغذائية احتياجات المواطنين أسعار مخفضة

مواد متعلقة

نافسوا 33 دولة.. "تعليم أسوان" تكرم المتفوقين في اختبار TOFAS للرياضيات

العثور على جثة شخص ملقاة وسط الزراعات بأسوان

غدًا.. انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والتعليم الفني بأسوان

إخماد حريق هائل داخل مخزن خردة شمال أسوان (صور)

تزامنًا مع عيد الربيع.. حديقة النباتات بأسوان تستقبل 1200 زائرا من مختلف الجنسيات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بالطريق الصحراوى فى أسوان

بالأسماء.. إصابة 5 فى حادث انقلاب ملاكى شمال أسوان

بالأسماء.. مصر وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم شمال أسوان

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

دونالد +18.. ممثلة أفلام إباحية تكشف ما دار بينها وبين ترامب (صور)

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

مصدر بالجبلاية يفجر مفاجأة: حسين الشحات مهدد بالحبس فى أزمة الشيبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة