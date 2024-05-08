تخفيضات تصل لـ 35%.. محافظ أسوان يتابع ميدانيًا توافر السلع الغذائية

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية شملت عدد من المجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسعار المناسبة والمخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتكلفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

ورافق محافظ أسوان كلًا من: المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ومسئولى الجهات التنفيذية.

جولة ميدانية لمحافظ أسوان لتفقد توافر السلع

وأثناء تفقده للأقسام المتعددة للسلع الغذائية والأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة، اطمأن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أسعار المنتجات هذه السلع، والتى شهدت انخفاض تراوح ما بين 25 % إلى 35% فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة الدولة والحكومة للتخفيف عن المواطنين، وتوفير السلع بكميات كبيرة بالتنسيق مع وزارة التموين لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار مراعاة للظروف المعيشية والأسرية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن هناك تكليفات مباشرة بالتعامل الرادع مع أى منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو وجود تفاوت أو مغالاه فى أسعارها وهو ما يشهد متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وشدد أن يتم بالتوازى مواصلة حملات الرقابة التموينية والتفتيش على الأسواق بجميع قرى ومدن المحافظة للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع والمستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات والجودة المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه محافظ أسوان، إلى التنسيق المستمر بين مديرية التموين وجميع الجهات المختصة لتوفير أرصدة من السلع الغذائية والأساسية التى تلبى احتياجات ومطالب المواطن الأسواني.