الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

في دار الأوبرا المصرية.. سهرة طرب لنويرة بالجمهورية

فرقة عبد الحليم نويرة
فرقة عبد الحليم نويرة

تواصل الثقافة المصرية برامجها المتنوعة لصون التراث الإبداعي بمختلف صوره، فتقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، الثامنة والنصف مساء الجمعة 10 مايو  علي مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج باقة من أعمال الطرب العربى التى وضعها كبار المؤلفين منها "مساء النور، روحي وروحك، حكايتي مع الزمان، حمال الأسية، على قد الشوق، وحياتك يا حبيبي وغيرها.. أداء عبير امين، ريم حمدى، سوزان ممدوح، داليا عبد الوهاب، ايه عبد الله، محمود عبد الحميد، عصام محمود، ابراهيم راشد، احمد نافع.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

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