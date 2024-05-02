الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

يضم 50 لوحة.. افتتاح معرض "بدون عنوان" بدار الأوبرا الليلة

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، افتتاح معرض الفنانة منى فتحي، والذي يقام تحت عنوان "بدون عنوان" وذلك في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، بقاعة صلاح طاهر، وتستمر فعالياته حتى الأربعاء الموافق 8 مايو الجاري.

ويضم المعرض 50 لوحة تنتمى لمدارس واتجاهات فنية مختلفة منها السيريالية، الانطباعية والتأثيرية مستخدمة الألوان الزيتية، الأكريلك، ورق الذهب والكولاج. 

الفنانة منى فتحي تكشف سبب عدم اختيار عنوان للمعرض

وتقول الفنانة منى فتحى إنها فضلت عدم اختيار عنوان للمعرض، لأنها لا تشعر بالزمان ولا المكان أمام اللوحات، فقط ينتابها شعور الحرية والطاقة الروحية التي تنبعث من اللوحات.

والفنانة منى فتحى تلقت دراسات حرة بكلية الفنون التطبيقية قسم الديكور وكلية الفنون الجميلة قسم التصوير، نالت العديد من شهادات التقدير منها الشهادة الفخرية العليا فى الفنون التشكيلية من أكاديمية الفنون والإعلام، أقامت 8 معارض خاصة وشاركت فى الكثير من المعارض الجماعية بقصور الثقافة والأوبرا وخارج مصر بعدد من دول العالم.

أعمال وردة وبليغ في الأوبرا

في سياق آخر، وضمن فعاليات الثقافة المصرية للاحتفال بعيد الربيع تنظم دار الأوبرا، حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام في الثامنة والنصف مساء اليوم أيضًا على المسرح الكبير بمشاركة المطربة مروة ناجي ونجوم الموسيقى العربية بالأوبرا ياسر سعيد، محمد الخولي، أمير الرفاعي، ولاء طلبة.

يتضمن البرنامج فاصلين الأول نخبة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى منها ميدلى بليغ، عدوية، كان يا مكان، تخونوه، زى الهوى، موعود، التوبة وفي الفاصل الثاني تتغني المطربة مروة ناجى بباقة من أشهر أعمال المطربة الكبيرة وردة.

الأوبرا معرض بدون عنوان الفنانة منى فتحي قاعة صلاح طاهر بالأوبرا مسرح الجمهورية أعمال بليغ حمدي

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