الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأوبرا تستضيف معرض "كالعرجون القديم" للفن التشكيلى الأربعاء المقبل

دار الاوبرا
دار الاوبرا

تستضيف قاعة زياد بكير للفنون بدار الأوبرا المصرية، معرضًا للفن التشكيلي بعنوان "كالعرجون القديم" للفنانة الدكتورة منى الصياد، وذلك في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل.

الأوبرا المصرية

وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان اليوم الخميس- أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري، ويضم 40 لوحة منفذة بخامات متنوعة، منها الألوان الزيتية على كانفاس، ورق الذهب والأقلام الملونة، مستلهمة من علوم الفلك والكواكب والشمس والقمر، وتتناول مراحل تطور القمر من خلال الخطوط المتعرجة والدائرية المنحنية، التي توحي بالحركة والديمومة والاستمرارية.

يذكر أن الفنانة منى الصياد حاصلة على بكالوريوس التربية الفنية جامعة حلوان، دكتوراه في فلسفة التصميم، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وشاركت في العديد من المعارض الفنية الجماعية داخل مصر وخارجها، منها بينالي شرم الشيخ الدولي، ويعد هذا المعرض الخامس لها خلال العام الحالي.

دار الأوبرا المصرية الأوبرا المصرية الفنانة منى الصياد منى الصياد قاعة زياد بكير للفنون بدار الأوبرا المصرية كالعرجون القديم

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