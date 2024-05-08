قبل عرضه.. تفاصيل شخصية أيمن الشيوي في مسلسل دواعي السفر (خاص)

روجت المنصة الرقمية watch it للمسلسل الجديد الذي يحمل اسم دواعي السفر، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكشفت عن بوسترات منفردة لأبطال العمل من بينهم الفنان أيمن الشيوي.



وكشف أيمن الشيوي عن شخصيته ضمن أحداث مسلسل دواعي السفر، والتي ستكون مختلفة تمامًا عن أي عمل فني سابق خاض هو تجربته، موضحًا أن هذا العمل مختلف لأنه يتحدث عن موضوع اجتماعي يحدث في كل بيت مصري ومع كل عائلة.



وتابع الشيوي في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "السيناريسو الخاص بالسيناريست محمد ناير هو ما جذبه للعمل، حيث رسم شخصيته رجل يعيش في وحدة، بسبب ضياع عمره في اشياء كان يتخيل بأنها هي المتعة الحقيقية تاركًا وراءه الاصدقاء والاحباب، دون إدراك أي شيء مهم في حياته، فيتسبب هذا له في الشعور بالوحدة والحزن الشديد".

وعن التعاون مع المخرج محمد ناير لأول مرة في هذا العالم، أضاف: "هذا الرجل هو السيناريست والمخرج يدل على رؤيته الإبداعية المختلفة والجيدة، وأنه لديه فكرة مختلفة ومميزة، أراد أن يوصلها للجمهور من خلال الكاردات التي يصورها الفنانين واحداث مسلسل دواعي السفر"، واعدًا الجمهور بأنهم سيروا عمل مختلف وجديد، وسيكون نقلة في عالم الدراما العربية والمصرية.



أحداث دواعي السفر



تدور أحداث دواعي السفر، حوّل الفنان أمير عيد، الذي يظهر بشخصية علي ضمن أحداث المسلسل، ليكون صنّاعه وأبطال يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، أيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.

أبطال مسلسل دواعي السفر



ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في “دواعى سفر” للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل، أيضًا، ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج