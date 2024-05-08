نصائح لمزرعي الذرة الشامية لتحسين الإنتاجية وزيادة المقاومة للآفات

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، أصدرت نشرة تتضمن أهم التوصيات الفنية الموجهة لمزارعي محصول الذرة الشامية خلال شهر مايو، هذه التوصيات تهدف إلى تحسين إنتاجية المحصول وزيادة مقاومته للآفات والأمراض.

نصائح من وزارة الزراعة لمزرعى الذرة الشامية

أبرز هذه التوصيات هي:

1. تحديد الموعد الأنسب لزراعة الذرة في شهر مايو، حيث تتوافر الظروف المناخية المناسبة لنمو النبات وتقليل الإصابة بالثاقبات.

2. استنباط هجن فردية وثلاثية عالية الإنتاجية ومقاومة لمرض الشلل "الذبول المتأخر"، مما يجعلها مناسبة للزراعة في الأراضي القديمة والجديدة.

3. تحديد معدلات التقاوي المثلى، والتي تتراوح بين 10-12 كجم/فدان للهجن الفردية و14 كجم/فدان للهجن الثلاثية، مع إمكانية خفض هذه المعدلات في حالة الزراعة الآلية.

4. التأكيد على أهمية زراعة الذرة في أراض خصبة جيدة الصرف والتهوية وخالية من الملوحة. كما يجب مراعاة عمليات الخدمة والتسميد والري وفقًا لنوع وخصائص التربة في حالة الأراضي الجديدة.

وأشاد عزوز بجهود وزارة الزراعة في توفير هذه التوصيات الفنية والتي من شأنها المساهمة في تحسين إنتاجية محصول الذرة وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات البيئية والمرضية، خاصة مع التغرات المكناخية التي يشهدها البلاد، والتي لها تاثير علي المحاصيل، لذلك تقوم الوزارة بعدد من الأرشادات للمحافظه علي المحاصيل الزراعية وزيادة الأنتاجية.

و تأتي الأرشادات الزراعية كأحد أهم أدوات الدعم التي تقدمها وزارة الزراعة للفلاحين، حيث تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز الدخل من خلال توفير المعرفة والتقنيات اللازمة لتحسين جودة وكمية المحاصيل. تركز الجهود الحالية للوزارة على عدة جوانب:

حيث تقوم وزارة الزراعة بتقديم دورات تدريبية وورش عمل للفلاحين لتعريفهم بأحدث التقنيات الزراعية والممارسات المستدامة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج، يقوم الخبراء الزراعيون التابعون للوزارة بزيارة المزارع وتقديم النصائح والإرشادات الفنية المخصصة لنوعية الأراضي والمحاصيل المزروعة بها، مما يساعد في تحسين الإنتاج وتقليل الخسائر.