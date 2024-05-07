وزير الزراعة يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة الأسمدة وصحة التربة بنيروبي

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في افتتاح قمة الاسمدة وصحة التربة والتي تستضيفها دولة كينيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وزير الزراعة يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة الأسمدة



كما شارك في الجلسة الوزارية التي انعقدت لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه صناعة الاسمدة وارتباطها بصحة التُربة الزراعية لبناء أنظمة غذائية في إفريقيا والحلول الممكنة، وأثناء الاجتماع الوزاريّ لوزراء الزراعة الأفارقة.

وأشار القصير إلى أن الدولة المصرية تقدر جهود الاتحاد الإفريقى لتبنى الموقف الموحد إزاء قمة الغذاء، وما طرحه من حلول ناجعة وقادرة على دعم النظم الغذائية الأكثر مرونة والمغذية لصالح شعوبنا الافريقية.

وقال إن الهدف الرئيسى لقمة إفريقيا للأسمدة وصحة التربة التى نحن بصددها يتمثل فى استعراض حالة المعارف بشان دور الأسمدة وصحة التربة من حيث توفير غذاء كافٍ وعالى الجودة ومأمون، من أجل تغذية أفضل لشعوبنا الافريقية.

كما أشار إلى أهمية تفعيل الخطة العشرية وإعلان نيروبى المزمع اعتماده بنهاية فعاليات قمة الأسمدة وصحة التربة من أجل القضاء على سوء التغذية والفقر وذلك من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.

وتابع أن الدولة المصرية تؤكد على أهمية مرجعية برنامج التنمية الزراعية الشامل الـــCAADP وإعلان ملابو 2014 وأجندة ما بعد ملابو، كما دعى كافة شركاء التنمية من المؤسسات والهيئات الدولية للتركيز على دعمهم للقارة الإفريقية للمساهمة فى تحقيق تطلعات وطموحات الشعوب الإفريقية والأجندة الإفريقية 2063، من خلال التركيز على محاور التنفيذ على كافة المستويات الوطنية والاقليمية والدولية وبالتعاون مع مفوضية الإتحاد الإفريقى.

وأضاف القصير، أن الإدارة المستدامة للتربة تعبر عن الزراعة المحافظة على الموارد بنهجها الشامل، وهو نهج بإمكانه أن يؤدى دورًا كبيرًا فى تحسين التربة المتدهورة فى إفريقيا وإحتجاز الكربون ومكافحة إنعدام الأمن الغذائى.

