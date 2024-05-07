الثلاثاء 07 مايو 2024
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قصواء الخلالى: مصر ليست دولة حرب والسيسى يسعى للسلام (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل رمزًا للسلام، وأن مصر تتخذ من الحكمة مسارًا في تعاملاتها الدولية، وشددت على أن مصر لم تكن يومًا دولة تبادر إلى الحرب، موضحة أن الجيش المصري لا يسعى للقتال إلى جانب الفلسطينيين.


وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن مصر تحافظ على موقفها الثابت كدولة تدعو إلى السلام وتحتفظ بتوازنها حتى في أشد اللحظات توترًا، مشيرة إلى أن الأعلام التي ترفرف يجب أن تكون رمزًا للسلام وليس دعوة للحرب، وأكدت أن الردود التاريخية يجب أن تكون بمستوى الأحداث التي تواجهها البلاد.

 

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واختتمت حديثها بالتأكيد أن الجيش المصري هو جيش السلام، وأن الرئيس السيسي قد جاء ليدعم استقرار السلام في المنطقة، مؤكدة أن مصر لا ترغب الدخول في حروب، بل تسعى دائمًا لتكون صانعة للسلام.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الحرب الجيش المصرى الرئيس السيسي قصواء الخلالي في المساء مع قصواء

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