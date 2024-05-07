الثلاثاء 07 مايو 2024
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قصواء الخلالى: فضائح الكيان الصهيونى فى العالم غير مسبوقة بسبب نتنياهو (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنه لا صوت يعلو الآن فوق صوت الأمن القومي المصري، معبرة عن ثقتها الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة وكافة المؤسسات الوطنية المصرية، وفي كافة قرارات الدولة المصرية.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن مصر دولة مؤسسات، وكل ما يتعلق بها يمثله ويعبر عنه المفاوض المصري من أجل هذا الوطن، مشيرة إلى أن مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها، وتسعى بكل السبل لإحلال السلام في المنطقة.

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وأوضحت، أن المفاوض المصري نجح في تقريب المسافات بين أطراف الصراع في غزة، كما يسعى دائمًا للحل والتهدئة، مؤكدة أن فضائح الكيان الصهيوني في العالم غير مسبوقة بسبب سياسات نتنياهو.

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