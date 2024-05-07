الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قصواء الخلالى تتساءل: هل معاهدة السلام سارية حتى الآن بعد الخروقات الإسرائيلية؟

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي عن تصاعد جديد في الأحداث بمدينة رفح، مما يشير إلى إلغاء فعلي لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مؤكدة على استمرار مصر في دعم القضية الفلسطينية برغم التحديات الراهنة.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن الدولة المصرية تحمل على عاتقها مسؤولية السعي نحو السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بأن حركة حماس هي من تعرقل المفاوضات لا أساس لها من الصحة، خاصة بعد موافقة حماس على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار.

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وتابعت "الخلالي" موضحة أن الأعمال العدائية الإسرائيلية الأخيرة، والتي تضمنت رفع العلم الإسرائيلي في رفح، تمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات السلمية، مما يطرح تساؤلات حول صلاحية معاهدة السلام الحالية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة التفاوض حول معاهدة سلام جديدة تلبي تطلعات الشعب المصري، الذي عبر عن استيائه من الأفعال الإسرائيلية الأخيرة في رفح الفلسطينية.

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