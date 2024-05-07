الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

كيف نجح قطاع الأعمال في تعظيم الاستفادة من أصول الشركات؟

وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصناعية، إن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام تتمثل في عدة محاور مهمة.

أضاف المناسترلي لـ"الدستور" أنه يتم تحديد وتقييم جميع الأصول التابعة للشركات بشكل دقيق، بما في ذلك الممتلكات الثابتة والمتغيرة كالمعدات والمخزون والأراضي يتطلب ذلك إجراء تقييم دوري لقيمة هذه الأصول وضمان تحديث البيانات بانتظام.

وأشار إلى أنه يجب وضع استراتيجية فعالة لإدارة الأصول تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها يتضمن ذلك تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات نحو الأصول ذات الأولوية العالية في تحقيق أهداف الشركة.

أوضح أنه ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة للوزارة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال إدارة الأصول يمكن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير مهارات العاملين في هذا المجال وتعزيز كفاءتهم.

وأكد أنه يمكن لوزارة قطاع الأعمال العام تحقيق نجاح كبير في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها من خلال التركيز على تقييم الأصول ووضع استراتيجيات فعالة لإدارة الأصول، تعزيز التعاون بين الشركات التابعة، وتطوير مهارات العاملين في مجال إدارة الأصول.

وأكد أنه يجب أن تكون الشركات  على اطلاع دائم بآخر التطورات في مجال إدارة الأصول واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل نظم إدارة الأصول (Asset Management Systems) لتحسين فعالية عملياتها.

وأوضح أنه من المهم أن تكون هناك استراتيجية واضحة لتقييم أداء الأصول بانتظام، وضبط العمليات والسياسات وفقًا للنتائج المستمرة لضمان استمرارية تحقيق أهداف الاستفادة من الأصول بكفاءة.

وأشار الي أنه يجب أن يكون هناك التزام بثقافة الشفافية والمساءلة في جميع العمليات المتعلقة بإدارة الأصول، وضمان استخدام الأصول بشكل مستدام وفقًا للمعايير الأخلاقية والقوانين السارية.

وأوضح أنه باستخدام هذه الخطوات والاستراتيجيات، يمكن لوزارة قطاع الأعمال العام تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها بشكل فعال، مما يساهم في تحقيق أهدافها وزيادة كفاءتها وربحيتها.

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