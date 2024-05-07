توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024.. وجدول امتحانات الترم الثاني بالقاهرة

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2024 محور اهتمام المئات الآلاف من طلاب الصف الثالث الاعدادي للعام الحالي 2023 / 2024 قبيل ساعات فقط من انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي وفقا المخطط الزمني المعتمد رسميًا للعام والمعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2024

وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2024 خلال الفصل الدراسي الثاني 2023/2024 لكافة المواد الدراسية المضافة للمجموع الكلي والذي جاء كما يلي:-

درجات مادة اللغة العربية والخط والاملاء 40 درجة في الترم الثاني 2024.

درجات مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة في الترم الثاني 2024.

درجات مادة الدراسات الاجتماعية 30 درجة في الترم الثاني 2024.

درجات مادة الرياضيات 30 درجة في الترم الثاني 2024.

درجات مادة العلوم 20 درجة في الترم الثاني 2024.

وبذلك يكون المجموع الكلي الترم الثاني 140 درجة والمجموع الكلي للعام الدراسي والذي يجمع الفصل الدراسي الأول والثاني 280 درجة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 للترم الثاني

واعتمدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 للترم الثاني والذي جاء كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.



كيفية الحصول على نتيجة طلاب 3 إعدادي 2024

يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة الحصول على درجاتهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة من خلال هذا الرابط ( من هنا) أو من الرقم الساحن عبر الرقم الأرضي 09000100 أو من خلال رقم الموبايل 5757.

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