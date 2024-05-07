الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 4 إثر تصادم سيارتين فى البدرشين

صورة أرشيفية لعربية
صورة أرشيفية لعربية اسعاف

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

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إصابة 3 في تصادم "ملاكي" و"كارو" بالدقهلية

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مصرع شخص وإصابة 4 فى تصادم سيارتين أثناء حفل زفاف بقنا

مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

حادث تصادم تصادم سيارتين البدرشين حادث تصادم سيارتين النجدة

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