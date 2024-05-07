إصابة 4 إثر تصادم سيارتين فى البدرشين

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.