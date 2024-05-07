الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الدقيق يتصدر صادرات مصر الغذائية في الربع الأول من 2024

الدقيق
الدقيق

كشف المهندس هانى برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية في الربع الأول من عام 2024.

وبقد بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 31% وقيمة نمو 369 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت 1.2 مليار دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

وكشف أن أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الربع الأول من عام 2024، تصدرها الدقيق والنشا بقيمة 148 مليون دولار وبنسبة نمو 130% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 ،يليها مركزات المشروبات الغازية بقيمة 140 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 2%، ثم الفراولة المجمدة بقيمة 103 مليون دولار ونسبة نمو 24%، والسكر بقيمة 95 مليون دولار ونسبة تراجع 3%.

بعدها، جاء الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 78 مليون دولار ونسبة نمو 124%، زيوت طعام بقيمة 78 مليون دولار ونسبة نمو 170%، خضار مجمد بقيمة 70 مليون دولار ونسبة نمو 20%، العصائر بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 100%، محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 64 مليون دولار ونسبة نمو 25%، محضرات خضر بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 25%.

ثانيًا: أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة مجلس الإدارة الحالي من يناير 2020 إلى مارس 2024:

وسجل إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2024، ما قيمته 18.7 مليار دولار، حيث بلغت صادرات عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولا، وصادرات عام 2021 بلغت 4.1 مليار دولار، صادرات عام 2022 بلغت 4.5 مليار دولار، صادرات 2023 بلغت 5.1 مليار دولار وصادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار.

 

المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري التصديري للصناعات الغذائية صادرات الصناعات الغذائية الربع الأول من عام 2024 مركزات المشروبات الغازية المخلل والمصنع قيمـة صــادرات

مواد متعلقة

أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال عام 2024 (انفوجراف)

طفرة فى صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من 2024 (إنفوجراف)

القاهرة للدراسات الاقتصادية: الصادرات ارتفعت إلى 9 مليارات و612 مليون دولار

صادرات مصر السلعية تُسجل ارتفاعًا بنسبة 5.3% فى الربع الأول من 2024

خبير: مصر تستهدف زيادة صادراتها التكنولوجية لـ 14 مليار دولار بحلول 2030

13 مليار دولار انخفاضًا فى فاتورة مصر الاستيرادية خلال 2023

الإحصاء: الصادرات المصرية غير البترولية تحقق رقمًا قياسيًا فى 2023

شركة "ميتا" الأمريكية تحقق 14 مليار دولار أرباحًا فى الأشهر الثلاثة الماضية

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

كواليس قبول حماس هدنة غزة.. لماذا اشتعل الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة

حرب غزة.. اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»