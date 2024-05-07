الدقيق يتصدر صادرات مصر الغذائية في الربع الأول من 2024

كشف المهندس هانى برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية في الربع الأول من عام 2024.

وبقد بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 31% وقيمة نمو 369 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت 1.2 مليار دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

وكشف أن أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الربع الأول من عام 2024، تصدرها الدقيق والنشا بقيمة 148 مليون دولار وبنسبة نمو 130% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 ،يليها مركزات المشروبات الغازية بقيمة 140 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 2%، ثم الفراولة المجمدة بقيمة 103 مليون دولار ونسبة نمو 24%، والسكر بقيمة 95 مليون دولار ونسبة تراجع 3%.

بعدها، جاء الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 78 مليون دولار ونسبة نمو 124%، زيوت طعام بقيمة 78 مليون دولار ونسبة نمو 170%، خضار مجمد بقيمة 70 مليون دولار ونسبة نمو 20%، العصائر بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 100%، محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 64 مليون دولار ونسبة نمو 25%، محضرات خضر بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 25%.

ثانيًا: أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة مجلس الإدارة الحالي من يناير 2020 إلى مارس 2024:

وسجل إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2024، ما قيمته 18.7 مليار دولار، حيث بلغت صادرات عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولا، وصادرات عام 2021 بلغت 4.1 مليار دولار، صادرات عام 2022 بلغت 4.5 مليار دولار، صادرات 2023 بلغت 5.1 مليار دولار وصادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار.