صادرات الصناعات الغذائية تنمو 31% خلال الربع الأول.. وتسجل 1.6 مليار دولار

أعلن المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية في الربع الأول من عام 2024.

وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 31% وقيمة نمو 369 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت 1.2 مليار دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

صادرات الصناعات الغذائية تنمو 31% خلال الربع الأول

صادرات شهر يناير 2024 بلغت 477 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 30% مقارنة بصادرات شهر يناير 2024 والتي بلغت 368 مليون دولار، وصادرات شهر فبراير 2024 بلغت 541 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 40% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 والتي بلغت 387 مليون دولار، وصادرات شهر مارس 2024 بلغت 550 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 24% مقارنة بصادرات مارس 2023 التي بلغت 445 مليون دولار.ذ

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 بقيمة 859 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 29%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 331 مليون دولار بنسبة نمو 60%% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 111 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 67 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 22%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 200 مليون دولار والتي تمثل 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 14%.