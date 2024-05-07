إذاعة جيش الاحتلال: رفع علم إسرائيل على الجانب الفلسطينى من معبر رفح

رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد اقتحام جيش الاحتلال مرافق المعبر الواقع جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن هيئة المعابر في غزة، أن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لدبابات إسرائيلية أثناء اقتحامها معبر رفح.

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية باتت تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن معبر كرم أبوسالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

الاحتلال يعلن سيطرته على معبر رفح من الجانب الفلسطينى

وأضاف جيش الاحتلال أنه بات يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر، مضيفًا أن القوات الخاصة تمشط المنطقة.

وأشار جيش الاحتلال إلي أن قواته تعمل في منطقة محددة في شرق رفح، وتم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية.

يجدر الإشارة إلي أن دبابات الاحتلال توغلت في مدينة رفح، فجر اليوم، بعد أن أعلنت تل أبيب عن أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة حماس لا يلبي مطالبها.

"القاهرة الإخبارية": لا محاولات نزوح من قبل الفلسطينيين للجانب المصرى من معبر رفح

فيما نفى مراسل فضائية القاهرة الإخبارية بمعبر رفح، وجود محاولات نزوح من قبل المواطنين الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 20 شهيدا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.