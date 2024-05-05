الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين إغلاق مقر الجزيرة فى القدس

مكتب الجزيرة
مكتب الجزيرة

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، مساء الأحد، قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إغلاق مقر قناة الجزيرة في أراضي الـ 48 والقدس المحتلة.

وأكد الصحفيين العرب أن قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة محاولة للتعتيم على مجازر جيش الاحتلال في غزة.

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حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

وأشار الاتحاد العام للصحفيين العرب في بيان مساء اليوم، إلي أن قرار إغلاق مكتب الجزيرة سعي لتضليل الرأي العالمي وإظهار ما يريده الاحتلال فقط.

وشدد الصحفيين العرب علي أن ما قام به نتنياهو ما هو إلا افتراءات تحريضية تهدد قناة الجزيرة والعاملين فيها.

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الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

"الصحفيين الفلسطينيين" تدين قرار الاحتلال إغلاق مكتب "الجزيرة"

ومساء اليوم، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مكتب قناة الجزيرة في أراضي عام الـ48 والقدس، واعتبرته إمعانًا في مواصلة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت "الصحفيين الفلسطينيين" في بيانٍ اليوم، إن قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة مؤشر على نية قوات الاحتلال، الاستمرار بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وأراضي الـ48، دون شهود وتوثيق.

لفتت "الصحفيين الفلسطينيين" إلى أن هذا القرار ليس غريبًا على الاحتلال، الذي قتل 135 صحفيًا، ودمَّر وأغلق نحو 85 مؤسسة ومكتبًا إعلاميًا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي.

وحمَّلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حكومة بنيامين نتنياهو، كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي سواء أكان فلسطينيًا أم عربيًا أم أجنبيًا يعمل في فلسطين.

إغلاق مكتب "الجزيرة" في إسرائيل

ووافقت حكومة الاحتلال، الأحد، بالإجماع على قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم إغلاق قناة الجزيرة بعد مناقشة في الكنيست حول هذه المسألة بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

الاتحاد العام للصحفيين العرب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو قناة الجزيرة أراضي الـ48 القدس

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