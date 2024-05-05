الأحد 05 مايو 2024
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عالم

"الصحفيين الفلسطينيين" تدين قرار الاحتلال إغلاق مكتب "الجزيرة"

الجزيرة
الجزيرة

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مكتب قناة الجزيرة في أراضي عام الـ48 والقدس، واعتبرته إمعانًا في مواصلة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت "الصحفيين الفلسطينيين" في بيانٍ لها اليوم، إن قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة مؤشر على نية قوات الاحتلال، الاستمرار بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وأراضي الـ48، دون شهود وتوثيق.

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حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

ولفتت "الصحفيين الفلسطينيين" إلى أن هذا القرار ليس غريبًا على الاحتلال، الذي قتل 135 صحفيًا، ودمَّر وأغلق نحو 85 مؤسسة ومكتبًا إعلاميًا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي.

وحمَّلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حكومة بنيامين نتنياهو، كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي سواء أكان فلسطينيًا أم عربيًا أم أجنبيًا يعمل في فلسطين.

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ودعت "الصحفيين الفلسطينيين" الاتحاد الدولي للصحفيين واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، إلى التدخل لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميًا.

وأعربت النقابة عن تضامنها الكامل مع قناة الجزيرة واستعدادها ولجانها وطواقمها للعمل على إسناد الزملاء والزميلات بكافة الطرق والامكانيات النقابية والقانونية.

إغلاق مكتب "الجزيرة" في إسرائيل

ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن أنه سيتم إغلاق قناة الجزيرة بعد مناقشة في الكنيست حول هذه المسألة بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وقالت الصحيفة إن القناة الإخبارية، تعمل تحت ملكية شبكة الجزيرة الإعلامية ويتم تمويلها جزئيًا من قبل حكومة قطر، واتهمتها حكومة الاحتلال بنشر معلومات مضللة ودعاية معادية للسامية، لا سيما فيما يتعلق بحرب إسرائيل في غزة.

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