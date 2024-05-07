الثلاثاء 07 مايو 2024
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حوادث

محاكمة المتهم بقتل وهتك عرض الطفلة السودانية جانيت.. اليوم

الطفلة السودانية
الطفلة السودانية جانيت

تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلة رضيعة في مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ "الطفلة جانيت".

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

النيابة العامة تصدر بيانًا في مقتل الطفلة جانيت

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية "جانيت".

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وأبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلة رضيعة الطفلة جنيت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إعدام

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