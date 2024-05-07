الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

واشنطن تعلق على تدريبات روسيا النووية وستواصل "المراقبة"

تدريبات روسيا النووية
تدريبات روسيا النووية

أدانت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، "الخطاب غير المسؤول" لموسكو بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء تدريبات نووية قرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر للصحفيين ردًا على سؤال عن الإعلان: "إنه مثال على نوع الخطاب غير المسؤول الذي رأيناه من روسيا في الماضي. إنه غير مناسب على الإطلاق نظرًا للوضع الأمني الحالي".

وأضاف رايدر: "لم نر أي تغيير في وضع قوتهم الإستراتيجية"، مضيفًا "طبعًا، سنواصل المراقبة".

وكانت روسيا قد أعلنت إنها ستجري مناورات تحاكي استخدام أسلحة نووية في ساحة المعركة، وسط تصاعد حاد في التوتر بشأن تصريحات مسؤولين غربيين كبار بشأن احتمال تورطهم بشكل أعمق في الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن التدريبات تأتي ردا على "التصريحات والتهديدات الاستفزازية لبعض المسؤولين الغربيين فيما يتعلق بالاتحاد الروسي".

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