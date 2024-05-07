الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حركة فتح تطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لقبول الهدنة

الدكتور جمال نزال
الدكتور جمال نزال متحدث حركة فتح

قال الدكتور جمال نزال، متحدث حركة فتح، إن جيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب غير مسبوقة في قطاع غزة.

وأكد متحدث حركة فتح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل القبول بمقترح الهدنة".

وأضاف في حديثه، أن المواطن الفلسطيني في غزة لا يحظى بأهمية كبيرة داخل عقول المجتمع الدولي على الإطلاق، معبرًا: "طرقنا كل الأبواب من قبل للوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في فلسطين، ومن هنا استقبلنا قبول حركة حماس لمبادرة وقف إطلاق النار بكل قبول وارتياح".

الرفض الصهيوني للهدنة 

قالت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، إنها سترسل وفدًا للقاء الوسطاء ومناقشة مقترح الهدنة في غزة الذي وافقت عليه حماس، واعتبرت الدولة العبرية أنه "لا يلبي" مطالبها.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عقب اجتماع لحكومة الحرب، أنه "على الرغم من أن مقترح حماس لا يلبي مطالب إسرائيل الأساسية، سترسل إسرائيل وفدًا للقاء الوسطاء".

فتح جمال نزال القاهرة الإخبارية الهدنة في غزة قناة القاهرة الإخبارية

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