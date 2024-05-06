الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير عسكرى لـ"الشاهد": إسرائيل فشلت فى حرب غزة ولم تحقق أهدافها

اللواء سيد الجابري
اللواء سيد الجابري

تحدث الخبير الاستراتيجي اللواء سيد الجابري، رئيس حزب المصري، عن الخسائر والمكاسب من الحرب في غزة قائلًا: "طالما الضعيف لم ينكسر فهو منتصر، وطالما القوي لم ينتصر ويحقق الأهداف الاستراتيجية للحرب فهو منهزم". 

أضاف الجابري، خلال حواره مع الإعلامي د.محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هذه هي المشكلة وهذا ما يزيد حالة التوحش لدى إسرائيل؛ لأنها لم تحقق أيًا من الأهداف الاستراتيجية المزعومة التي أعلنتها".

وتابع "إسرائيل تريد تفريغ القطاع وصرفت المليارات وكل القطع البحرية التي ذهبت إلى باب المندب لتأمين القناة الجديدة، لكن ده اللي تحت الترابيزة إنما إسرائيل أعلنت أن هدفها القضاء على حماس والإفراج عن المحتجزين دون شروط، والتهجير، لحد دلوقتي محصلش حاجة من الأهداف دي".

أشار إلى إسرائيل حتى الآن لم تستطع القضاء على حماس ولم تحرر المحتجزين لمدة 7 أشهر كاملة بأكبر وأحدث التقنيات الموجودة في العالم من أمريكا وإنجلترا وألمانيا وإسرائيل.

وتابع "لم يقدروا على الوصول إلى الأنفاق عملوا كل الاختراعات والقنابل الأسفنجية فشلوا أيضًا"، مشيرًا إلى أن حجم الأنفاق التي سيطرت عليها إسرائيل لا يتعدى 10% من حجم الأنفاق الحقيقي الموجود في غزة.

واستكمل: "هناك خسائر في القوات البرية الإسرائيلية، 25% من المعدات التي دخلت تم تدميرها، الدبابة الميركافا التي كانت تتباهى بها إسرائيل أيضًا فشلت، القوى الصغيرة ممكن أن تخترع حاجات مثل ضرب الدبابة من النقطة صفر وهذا أفقد الميركافا قوتها، كما أن الـ 7 ألوية التي دخلت غزة والـ3 فرق معظمهم دخلوا وانسحبوا وهم من النخبة".

الشاهد اللواء سيد الجابري برنامج الشاهد محمد الباز غزة حرب غزة

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