باقي من الزمن أسبوع.. رابط وشروط التقديم لوظائف معلم مادة مساعد بوزارة التربية والتعليم

يبدأ فى غضون أسبوع من الآن، فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة للصفوف الابتدائية (الرابع، الخامس، السادس)، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

رابط التقديم لمسابقة التربية والتعليم

وبحسب إعلان نشره التنظيم والإدارة، فإن بوابة الوظائف الحكومية ستتلقى طلبات شغل وظائف التربية والتعليم من هنا اعتبارًا من يوم 14/5/2024 حتى يوم 27/5/2024، للراغبين فى شغل وظائف معلم مساعد فى مواد: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلى.

شروط مسابقة وظائف التعليم

ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشرالإعلان، بالإضافة إلى الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية بتقدير عام (مقبول) فأعلى، واجتياز كلًا من الاختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، والتدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.

يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، بعد سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.