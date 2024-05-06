فريق كامل يغيب عن الأهلي أمام الاتحاد السكندري

يدخل الأهلي مباراة الاتحاد في اختبار جديد ببطولة دوري نايل ضمن عودة الأحمر لمنافسات الدوري قبل النهائي الإفريقي وسط غيابات عدة في صفوفه.

وأعلن السويسري مارسيل كولر منذ قليل قائمة الفريق والتي شهدت غياب 11 لاعب عن صفوف الأحمر لعديد من الأسباب.

وغاب للإصابة كل من عمرو السولية بجانب أحمد عبد القادر كما تواصل غياب محمد الشناوي حارس الفريق رغم مشاركته في مران اليوم لعدم جاهزيته بعد للمباريات.

واستبعد كل من علي معلول، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس، خالد عبدالفتاح، حمزة علاء، أليو ديانج وياسر إبراهيم.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة،محمود متولي، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، افشة، أكرم توفيق، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست، كريستو.