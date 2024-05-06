الإثنين 06 مايو 2024
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رياضة

عودة أفشة واستبعاد معلول من قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد

الاهلي
الاهلي

عاد محمد مجدي “أفشة” لقائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا في بطولة دوري نايل ضمن مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة.

واستبعد كولر لأسباب فنية كل من علي معلول، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس، بيرسي تاو، خالد عبدالفتاح، حمزة علاء، أليو ديانج وياسر إبراهيم.

بينما غاب للإصابة كل من محمد الشناوي، عمرو السولية وأحمد عبد القادر.

عودة أفشة واستبعاد معلول من قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة،محمود متولي، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، افشة، أكرم توفيق، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست، كريستو.

وشارك محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في تدريبات خاصة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والبرنامج التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وحقق الأهلي الفوز على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

وحصل الفريق على راحة أمس الأحد، للتخلص من الإجهاد بسبب توالي المباريات.

وخاض الأهلي تدريبًا وحيدًا اليوم على ملعب التتش، بسبب ضيق الوقت ما بين مباراتيه أمام الجونة والاتحاد السكندري.

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