الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"اتحاد القبائل العربية" يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل للموافقة على الهدنة

اتحاد القبائل العربية
اتحاد القبائل العربية

رحّب اتحاد القبائل العربية بموافقة حركة حماس على المبادرة المصرية لاتفاق الهدنة بينها وبين إسرائيل مساء اليوم.

وأعلن الاتحاد أن هذه الموافقة جاءت ثمرة للجهود التي بذلتها مصر وقطر؛ للوصول إلى اتفاق يضع حدا للأوضاع المأساوية التي يواجهها الشعب الفلسطيني على مدى الشهور الماضية.

وطالب الاتحاد دول العالم بالضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصرية؛ لإنهاء احتجاز الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن عدد كبير من الأسرى، ووجه الاتحاد التحية إلى الرئيس السيسي على الجهود التي يبذلها من أجل توقيع اتفاق ينهي العدوان ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد أن الوقت بات مناسبًا لتحرك مجلس الأمن والأطراف المعنية؛ للوصول إلى أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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