بجناح ضخم تشارك السياحة فى سوق السفر العربي بالإمارات

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في سوق السفر العربي 2024 (ATM) في نسخته ال 31 والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 9 مايو الجاري بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير حسام حسين قنصل مصر العام بدبي، والسفير أشرف حمدي القنصل التجاري المصري في دبي، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبها، أشارت شلبي إلى أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي والتي من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يعد فرصة لعقد اللقاءات الرسمية والمهنية لتعزيز التعاون المشترك لدفع معدلات السياحة العربية البينية بين البلدين.

وأضافت أن الجناح المصري يشهد العديد من الفاعليات للتعريف بالمستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، كما أنه يشهد تطويرًا في منهجية العرض السياحي المصري من خلال شاشات العرض والشاشات التفاعلية إلي جانب وجود عازفة هارب.

كما أكد القاضي أن سوق السفر بدبي يعد الحدث الأكبر والأهم سياحيًا بالمنطقة العربية وأفريقيا، لافتًا إلى أنه يسلط الضوء هذا العام علي موضوع "تمكين الابتكار - تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تسليط الضوء على أبرز توجهات السفر المستدامة المبتكرة وتعزيز استراتيجيات النمو ضمن قطاعات رئيسية محددة.

وأوضح أن الهيئة تنظم بالجناح المصري مسابقة يومية للمهنيين والإعلاميين، خلال أيام المعرض، لافتًا إلى أن الفائزين في هذه المسابقات سيحظون برحلات لزيارة المقصد السياحي المصري وذلك بدعم من شركة اير كايرو والفنادق وشركات السياحة المصرية.

ومن جانبه، أوضح محمد سلامة أن الجناح المصري المشارك في المعرض هذا العام يعتبر الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية، حيث تشارك الهيئة بجناح تبلغ مساحة ٧٢٠ متر مربع بمشاركة 35 شركة سياحة و25 منشأة فندقية من مختلف المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى شركتي آير كايرو، ونسمة للطيران، لافتًا إلى أن تصميم الجناح جاء معبرًا عن المزج بين الأصالة التاريخية والحداثة مع مزيد من الرفاهية داخل أجنحة العارضين بما يعكس الرسالة التسويقية للوزارة نحو استهداف الفئات الأكثر إنفاقًا من السائحين.

وقد زار الجناح المصري في أول أيام المعرض الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة، حيث أشاد بالجناح وتصميمه وعدد العارضين المشاركين، مؤكدًا على حبه لمصر والتي أحد أفضل المقاصد السياحية بالنسبه له، معربًا عن تمنياته للوفد المصرى بالنجاح والتوفيق خلال أيام المعرض.