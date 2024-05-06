محاكمة حماس.. الباز يفضح مزاعم "الحركة الإخوانية" لتحرير الأرض بدماء الشهداء

تساءل د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، حول حاجة القضية الفلسطينية إلى حماس كتنظيم مسلح إخواني ينطلق من أرضية مصالحه الذاتية ومصالح جماعته.

وأضاف الباز، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "حماس لا تضع في أولوياتها القضية الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني، هؤلاء تحدثوا أن الدول لن تُحرر إلا بملايين الشهداء، فهل أنتم تريدون تحرير الأرض بالفعل".

وتابع: "بعد انتهاء الحرب لا بد من حراك كبير جدًا لرسم صورة جديدة إذا كنا نريد الاستقرار لهذه المنطقة".

واستكمل: "إذا تحدثت من أرضية التشاؤم فنحن في انتظار مذبحة لن يتحمل الضمير الإنساني أن يراها أمامه، لكن بلغة السياسة يمكن أن تعود المفاوضات مرة أخرى، خاصة أن هناك جهدًا مصريًا كبيرًا جدًا يُبذل والأطراف بدأت تتحرك وتتعامل بجدية مع ما يحدث؛ لأنها رأت أن جدار المفاوضات كله ينهار".

وأردف: "يمكن أن يعود مسار المفاوضات مرة أخرى، وأعتقد أن ما تقوم به إسرائيل الآن من إلقاء منشورات على الفلسطينيين وتحاول نقلهم قد تكون أوراق ضغط لتحصل تل أبيب على أكبر قدر من المكاسب في هذه المفاوضات".

وأكد أن التوقع الأقرب في وجود مفاوض محايد مثل المفاوض المصري هو عودة المفاوضات مرة أخرى مع بذل جهد أكبر مع الطرفين.