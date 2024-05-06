حبس سائق سيارة بتهمة دهس سيدة أثناء عبور الطريق بحي النزهة

قررت جهات التحقيق بالنزهة، حبس المتهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق، 4 أيام علي ذمة التحقيقات واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بتعرض سيدة لحادث سير

وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووفاة سيدة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور سيدة مقيمة بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة ميكروباص ولاذ قائدها بالفرار،

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.