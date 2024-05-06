دور قطاع المقاولات في رفع الناتج المحلي المصري.. تحليل وتأثيرات

يسهم قطاع المقاولات بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوفير الإيرادات من خلال ارتفاع حجم الأعمال التي يتم طرحها لتنفيذ الطفرة العمرانية المتنوعة التي أطلقتها الدولة في مختلف المدن الجديدة والمشاريع القومية.

قطاع المقاولات المصري من أهم القطاعات الاقتصادية

وفى البداية أوضح المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، أن قطاع المقاولات له تأثير إيجابي كبيرعلى الناتج المحلي في مصر، ومع استمرار الاستثمار في هذا القطاع وتعزيزه، يمكن أن يساهم بشكل أكبر في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وتنمية البنية التحتية في الدولة المصرية

وقال سامي، إن رغم التحديات الاقتصادية التي يعصرها قطاع التشييد والبناء من عدة عوامل خلال الفترة السابقة من ارتفاعات متتالية في مواد وعدم أستقرأ سعر الصرف الأخير فى مارس 2024 والآثار التى ترتبت عليه، خاصة ارتفاع أسعارالفائدة بنسبة 6 % وأثر ذلك على وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه البنوك ومع نقص الخامات المستوردة وعدم صرف المستحقات المالية لدي جهات الاسناد الا انه حقق نمو ملحوظة

وأشار إلى أن يساهم قطاع المقاولات في زيادة الصادرات وتحسين التوازن التجاري. فعندما ينفذ المقاولون مشاريع بالخارج بالعديد من الدول العربية والافريقية يتم تصدير الخدمات والمواد الإنشائية المصرية، مما يشكل إيرادات من الصادرات ويساهم في تحسين الميزان التجاري

العمل على تحالفات وشراكات مع المقاولين المحليين والدوليين

ومن جانبة قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات التشييد والبناء والرئيس الفخري لاتحاد المقاولين العرب، أن يلعب قطاع المقاولات دورًا حاسمًا في تطوير وتحسين البنية التحتية في مصر، مثل الطرق والموانئ والمطارات وشبكات المياه والصرف الصحي. تحسين البنية التحتية يعزز الاتصالات والتجارة والنقل ويسهم في تطوير القطاعات الأخرى في الاقتصاد وكما يعمل على تصدير قطاع المقاولات

وأكد عبد العزيز، في تصريح لـ«الدستور»، على حرص الاتحادات التشييد والبناء لتكوين شراكات وتحالفات تمكن قطاع التشييد والبناء من انجاز المشاريع وكذلك منح شركات المقاولات محفزات تفصيلية تمكنهم من تطوير شركاتهم

ومن ناحية أخرى، أفاد رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات التشييد والبناء، أن صادرات قطاع المقاولات المصري أحد العوامل الرئيسية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، إذ يلعب قطاع المقاولات دورًا حيويًا في تنفيذ المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية، ويمثل فرصة لزيادة الصادرات وتعزيز العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي

التوسع في الأسواق الخارجية

وأكد على أهمية التوسع في الأسواق الخارجية التي تعد من أهم العوامل في زيادة صادرات قطاع المقاولات المصري. يجب على الشركات المقاولات المصرية تحديد الفرص التجارية في الأسواق العالمية وتطوير استراتيجيات التسويق والتواجد العالمي، موضحًا ان يمكن تحقيق ذلك من خلال تكوين شراكات وتحالفات محلية ودولية وتوسيع شبكة العملاء وتقديم منتجزء منتجات وخدمات متنوعة وذات جودة عالية. كما يجب أن تنظر شركات المقاولات إلى توجيهات السوق العالمية وتلبية احتياجات الأسواق الدولية.

واستكمل حسن عبد العزيز: يمكن أن يلعب التعاون بين قطاع المقاولات والحكومة دورًا هامًا في زيادة الصادرات وتحقيق معدلات النمو. يجب أن تتبنى الحكومة سياسات وإجراءات تعزز دعم الشركات المقاولة، مثل توفير التمويل المناسب وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية وتوفير البنية التحتية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة أن تلعب دورًا في تسهيل التعاقدات الدولية وتقديم الدعم القانوني واللوجستي للشركات المقاولة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.

قطاع المقاولات المصري الذراع الايمين لدولة المصرية فى تنفيذ المشروعات

وفى ذات السياق قال هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد المحلي في مصر ويحظى بأهمية كبيرة لعده أسباب الذراع الايمين لدولة المصرية في تنفيذ المشاريع القومية

وأشار يسري إلى أن يعتبر قطاع المقاولات مصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل في مصر حيث يصل عدد عمالة مقاولي التشييد والنباء مابين 5 إلي 6 مليون عامل بين مباشرة وغير مباشرة وبالتالي يسهم في توفير فرص العمل للعمالة ا والحد من معدلات البطالة.

توسعات الدولة في تنفيذ البنية التحتية والتطوير العمراني

وأردف أن الدولة المصرية تعمل على توسعات في تنفيذ البينة التحتية والتطوير وكذلك إنشاء طرق جديدة ومشاريع مرافق عامة ومشاريع سكنية. هذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على شركات المقاولات، بالإضافة إلي ذلك تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات مما يعزز حجم القطاع.

وأشاد الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، بدور الدولة المصرية في جذب استثمارات اجنبية مباشرة والتي من المتوقع أن تدفع دفعة لقطاع المقاولات وتعزز نشاطه وحجمه.