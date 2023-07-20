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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي..

"اتحاد المقاولين" يبحث أسباب تأخر صرف مستحقات منفذي مشروعات المياه

جريدة الدستور

نظم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اليوم الخميس،  عددً من ورش العمل بحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد وهشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة  وبحضور رئيس قطاع المياه والمرافق بالاتحاد الأوروبي، ومشاركة مجموعة من الشركات المصرية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU.

وأكد مسؤلو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن ورش العمل تستهدف الاستماع لتجربة الشركات المنفذة للمشروعات والصعوبات التي تواجههم فى التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لهم لسرعة انجاز المشروعات، وذلك في إطار دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي. 

وفي بداية ورشة العمل، رحب المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، بالدكتور سيد إسماعيل  وممثلي الاتحاد الأوروبي وزارة الإسكان والشركات المقاولات المصرية  فعاليات روش العمل لمناقش العديد من الصعوبات التي توجة شركات المقاولات المصرية والعمل على حلها والحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي للشركات المنفذة للمشروعات . 
 

وفي نفس السياق، استعرض المهندس محمد سامي سعد، بعض المعوقات التي تواجه مقاولين الشركات المنفذة لمشروعات محطات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء في صرف المستحقات المالية من البنك الأوربي، بالإضافة إلي المشاكل التي تعوق تنفيذ المشروعات مع بعض الجهات التي تتمثل في شركة الكهرباء والمبالغ الضخمة المطلوبة لاصدار عمل المقاسات الفنية للمشاريع. 

وقال هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تأخر صرف مستحقات المقاولين  تتسبب في عرقلة تنفيذ المشروعات ، موكدا أن الاتحاد يسعي لحل كافة المعوقات بالمقاولين وسرعة صرف المستحقات والعمل على تقليل المتأخرات من أجل تحقيق تطوير قطاع المقاولات.  

واختتم “يسري” انه تم الاتفاق مع البنك الأوربي لعقد ورش آخر بمقر الاتحاد لشركات المياه والصرف وكافة الشركات المتخصصة بقطاع المياه والصرف الصحي وبحضور ممثلي وزارة الإسكان والمرافق لحل كافة المعوقات التي تواجه المقاولين . 

المشروعات الاتحاد الاوروبي المقاولات الصرف الصحي ياه الشرب

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