الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

كتلة الحوار تدين قصف حماس معبر كرم أبوسالم

قصف حماس لمعبر كرم
قصف حماس لمعبر كرم أبو سالم

أدانت كتلة الحوار، برئاسة الدكتور باسل عادل، قصف حماس معبر كرم أبوسالم، مؤكدة أن ذلك يضر بالمفاوضات.

وقالت الكتلة، في بيان لها: "في ضوء المجهودات المصرية للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وأولها حق التواجد على الأرض، والوقوف ضد التهجير القسري وتصفية القضية، والدفع بمساعدات كبيرة لأهلنا في غزة، ورعاية مفاوضات شاقة بين الكيان المحتل الإسرائيلي وحماس بكل تعقيداتها، فإن كتلة الحوار تقدر الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمحاولات الجادة لاحتواء الموقف ووقف الحرب على غزة".

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وأضافت: "وتدين كتلة الحوار القصف الإسرائيلي المتواصل للمدنيين وحصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مما يؤدي إلى تجويعهم وقتلهم يوميًا دون رحمة أو إنسانية، بالإضافة إلى المحاولات المستمرة لاقتحام رفح الفلسطينية وقصف الأحياء السكنية في ظل صمت دولي (رسمي) وصوت خافت للضمير الإنساني. هذه الأصوات تنطلق من شباب أمريكي وأوروبي".

وتابعت: "كما تدين كتلة الحوار المحاولات الصبيانية من حماس لعرقلة المفاوضات بقصفها معبر كرم أبوسالم الآن!! وفي ظل الضغط المصري للخروج بنتائج إيجابية من المفاوضات بين الطرفين، تظهر بادرة غريبة لإفشال المفاوضات في لحظات حساسة".

وختمت: "تهيب كتلة الحوار بكل الأطراف احترام اللحظات الحاسمة والدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتحث كل طرف على تحمل مسئولياته تجاه شعبه، والوقف الفوري للحرب على غزة الآن وليس غدًا".

كتلة الحوار باسل عادل حماس كرم أبو سالم المفاوضات

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