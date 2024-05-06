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تحقيقات ومتابعات

في ذكرى رحيله.. محطات في حياة استاذ علم النفس قدري حفني

الراحل قدري حفني
الراحل قدري حفني

يصادف اليوم ذكرى رحيل د.قدري حفني، أستاذ علم النفس السياسى بجامعة عين شمس الذي توفى في مثل هذا اليوم من العام 2018 وفي التقرير التالي يستعرض  "الدستور" أبرز المعلومات عن الأكاديمي البارز.

مَن هو قدري حفني؟ 

ولد د.قدري حفني في 13 اغسطس 1938، وحصل على ليسانس آداب، قسم علم نفس من جامعة عين شمس، كما حصل على الماجستير 1971، والدكتوراه عام 1974، وشغل عدة مناصب أكاديمية بجامعات ومعاهد مصر والعالم العربي.

أسس الراحل وحدة الدراسات الاستراتيجية بجامعة عين شمس، وعمل مستشارًا لعدة مؤسسات عربية ودولية متخصصة، ومثَّل مصر في الملتقى الأوروبي العربي بإسبانيا، كما شارك في مؤتمر مدريد للسلام في 1991، بجانب مشاركته في العديد من الفعاليات العربية والدولية.

شغل حفني منصب أخصائي نفسي بوزارة الصناعة عام 1958، وباحثًا بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الآداب جامعة عين شمس 1972، وتدرج بوظائف هيئة التدريس بها حتى درجة أستاذ علم النفس بها 1984.

كما شغل حفني منصب مستشارًا لمنظمة اليونيسيف بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة البحرين 1977-1979، وعضو لجنة علم النفس والتربية، المجلس الأعلى للثقافة والفنون 1981 – 2000، كما شارك في إدارة بحث "رؤى الصراع"، الذي أجرته جامعة نيويورك 1981 – 1982.

طلاب علم النفس الإكلينيكى فى زيارة لمستشفى الصحة النفسية ببنى سويف

مؤلفات قدري حفني 

كتب المفكر الراحل عددًا من المؤلفات منها حول التفسير النفسي للتاريخ  عام 1970، ورأي في نشأة علم النفس 1970، والدراسات النفسية بين التشابه والاختلاف 1970 وعلم النفس الصناعي والصراع الطبقي 1971، وتجسيد الوهم، ودراسة سيكولوجية للشخصية الإسرائيلية 1971، والمراهقة.. هل هي أزمة 1972، وغيرها.

وحصل حفني على جائزة الدولة التشجيعية في علم النفس عام 1972، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأول عام 1973، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2000.

قدري حفني الدكتور قدري حفني عين شمس العالم العربي مصر

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