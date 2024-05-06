تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية وبحوزتهما 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

إحباط محاولة لترويج 50 كيلو حشيش بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن القليوبية قيام (عنصرين إجراميين) بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه متخذين من دائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام).. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(3،5 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.