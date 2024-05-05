الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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البابا تواضروس يكشف كواليس مقاله في الأهرام بعنوان "قوة محبة المسيح" (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

شدد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أهمية الحب في قلوب البشر، موضحًا أن غيابه يؤدي إلى تشوه الرؤية الإنسانية للعالم، وأضاف أن التحدي الذي يواجه الأسر المصرية هو القدرة على مقاومة الشر والتغلب عليه.

وأوضح البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُبث عبر فضائية "سي بي سي"، أن الكنيسة قد مرت بأطول فترات الصوم، والتي استمرت لمدة 55 يومًا، مشيرًا إلى أن هذه الفترة كانت مصحوبة بالصلوات.

وتطرق البابا تواضروس، إلى المقال الذي نُشر له في جريدة الأهرام بعنوان "قوة محبة المسيح"، مؤكدًا أن الهدف منه هو إيصال رسالة حول أهمية مسامحة الإنسان لأخيه الإنسان، ليحظى بالغفران من الله، معتبرًا أن المسامحة والغفران متلازمان.

واختتم قداسته بالتأكيد على أن الإنسانية في حاجة ماسة إلى الحب، وأن الأشخاص الذين يثيرون المشاكل هم في الغالب من لم يحظوا بالحب الكافي في حياتهم الشخصية أو الأسرية.

البابا تواضروس الثاني في المساء مع قصواء قصواء الخلالي فترات الصوم الاهرام قوة محبة المسيح

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