الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القس رفعت فكري: أئمة "الأوقاف" أول من هنئوني بالعيد اليوم (فيديو)

القس رفعت فكري
القس رفعت فكري

قال القس رفعت فكري أمين عام مساعد مجلس كنائس الشرق الأوسط، إن العلاقات الإسلامية المسيحية في مصر ممتازة جدًا، مشيرًا إلى أن الأعياد فرصة رائعة لتعزيز تلك العلاقات.

وأضاف فكري في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "تلاقت الأعياد عيد الفطر المبارك ثم عيد القيامة المجيد، وكانت هناك روح مصرية جميلة".

وتابع: "أنا على سبيل المثال أول ناس اتصلوا بي الصبح عددًا من الأئمة من الأوقاف والأزهر، ويحرصون على الاتصال بي في كل عيد".

وأكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية أو إرساله برقية تهنئة لافتة جميلة تؤكد الروح المصرية الأصيلة، مشيرًا إلى أن الرئيس يثبت بالفعل أن رئيس لكل المصريين ويدعم دولة المواطنة والتنوع والتعددية.

وأشار إلى أن قرارات إعادة ترميم الكنائس، وإنشاء الكنائس في المدن الجديدة كلها أمور نشعر بها كمسيحيين، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الدائم بتهنئة الأقباط داخل مصر وخارجها.

القس رفعت فكري رفعت فكري الحياة اليوم الحياة السيسي

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