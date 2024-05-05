الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث الإسكان: 1500 فدان تخصصت لأنشطة تطوير المدن الجديدة خلال 4 شهور

وحدات الإسكان
وحدات الإسكان

تحدث عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن أبرز  المشروعات التي يعمل عليها "وزارة التخطيط"، في ظل تصريحات لوزير  الإسكان عن أن قطاع التخطيط يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إن هناك خطة دولة طموحة لتنمية مدن الجيل الرابع، مدعومة بقرارات، لافتا إلى أنه منذ يناير وحتى مايو 2024 الجاري، تم استصدار 98 قرار وزاري.

وتابع: "تلك القرارات تعد بطبيعتها تنموية لتخصيص أراضي، وتقسيم معتمدات عمرانية في المدن الجديدة لتدعيم فرص العمل والاستثمار، أنشطة تجارية وصناعية وسكنية مختلفة الأنواع تناسب كل شرائح الخدمية من اول مدن وجه بحري وحتى الصعيد".

وواصل: "خلال الشهور الأربعة الماضية تم تخصيص المساحات بأكثر من4000 فدان في المدن الجديدة منهم أكثر من 1500 فدان تخصصت لأنشطة لتطوير تلك المدن الجديدة".

واستطرد: "لدينا مساحات جديدة تم إضافتها للمدن، أو مساحات تم تخصيصها وتقسيمها والتي تطرح للمستثمرين حيث يصاحبها مشروعات خدمية وفرص عمل جديدة للسكان وتساعد على إسراع عوامل تنمية المدن الجديدة".

وعن عوامل الجذب للأسر الصغيرة أو للأسر في بداية تكوينها، أوضح أن فرص العمل والتعليم والمدارس والجامعات والخدمات، والطرق المرنة التي تغطى داخل المدن الجديدة وربطها بالمحافظات، أبرز تلك العوامل، مبينا أنها ليست وحدات سكنية فقط ولكن فرصة تنمية للأسرة كاملة.
 

الاسكان المدن الجديدة تطوير المدن الجديدة مشروعات المدن الجديدة وزارة التخطيط

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