الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: توعية بالحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل ببورسعيد

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ندوة توعية في شركة بلازا للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد والتى يعمل بها 2100 عامل وعاملة من جنود التنمية، منهم 106 من ذوي الهمم استيفاء للنسبة المقررة قانونًا، لتوعية العمال بالحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل في إطار الاحتفالات بعيد العمال  للعام 2024، حيث إن  عمال مصر هم بناة هذا الوطن وجنود التنمية وهم إحدى الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء عنها، حيث تضع وزارة العمل في أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع وذلك اتساقا من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة العمل اللائق ونمو الاقتصاد وكذلك حماية المرأة العاملة وتهيئة بيئة عمل صديقة للمرأة اتساقا من الهدف الخامس المساواة بين الجنسين والاتفاقات الدولية في هذا الشأن، ولذلك تعمل المديرية وأجهزتها على بناء بيئة عمل لائقة، وتقديم الرعاية والحماية لجميع العمال بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

txt

وزارة العمل: توعية بأحكام قانون العمل.. ومكافحة الفساد بالمنيا

مديرية العمل بمحافظة بورسعيد
 

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بنشر الوعي وثقافة الحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل الحر وذلك لتعزيز علاقات العمل وحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت، وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات فى القيام بمهامها التوعوية للعاملين بمختلف القطاعات.

 وأضاف مدير المديرية: حضر الندوة أميرة عبد الله المدير الإداري ومسئولو الموارد البشرية والعمال بالشركة، وقدمت الدكتورة أميرة علوش مفتشة علاقات العمل الجزء الأول من الندوة بخصوص واجبات العمال ومساءلتهم ولائحة الجزاءات التأديبية وتنظيم العمل.

 كما ألقت مروة على مفتشة مكتب عمل بورسعيد، الجزء الثاني من الندوة، وكان موضوعها «الإجازات وأنواعها وأحكام تشغيل النساء في قانون العمل وقانون الطفل».

واختتمت الندوة بورشة عمل شارك فيها العمال والعاملات ومسئولو الشركة، وتم الرد على كافة الاستفسارات، تحت إشراف وحضور لمياء محمود  مدير إدارة الرعاية، وأمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد، وأحمد أبو المعاطي  مدير مكتب علاقات بورسعيد، ورشا توفيق رئيس قسم التفتيش ومسئولة المرأة.

txt

وزارة العمل: بحث التعاون مع المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية

مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة توعية شركة بلازا للملابس الجاهزة ذوي الهمم المرأة العاملة

الأكثر قراءة

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

فى أول موعد بينهما.. كواليس قفز فتاة من سيارة حبيبها المزيف على صحراوى كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله