وزارة العمل: توعية بالحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل ببورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ندوة توعية في شركة بلازا للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد والتى يعمل بها 2100 عامل وعاملة من جنود التنمية، منهم 106 من ذوي الهمم استيفاء للنسبة المقررة قانونًا، لتوعية العمال بالحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل في إطار الاحتفالات بعيد العمال للعام 2024، حيث إن عمال مصر هم بناة هذا الوطن وجنود التنمية وهم إحدى الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء عنها، حيث تضع وزارة العمل في أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع وذلك اتساقا من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة العمل اللائق ونمو الاقتصاد وكذلك حماية المرأة العاملة وتهيئة بيئة عمل صديقة للمرأة اتساقا من الهدف الخامس المساواة بين الجنسين والاتفاقات الدولية في هذا الشأن، ولذلك تعمل المديرية وأجهزتها على بناء بيئة عمل لائقة، وتقديم الرعاية والحماية لجميع العمال بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مديرية العمل بمحافظة بورسعيد



وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بنشر الوعي وثقافة الحقوق والواجبات وإرساء قيمة العمل الحر وذلك لتعزيز علاقات العمل وحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت، وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات فى القيام بمهامها التوعوية للعاملين بمختلف القطاعات.

وأضاف مدير المديرية: حضر الندوة أميرة عبد الله المدير الإداري ومسئولو الموارد البشرية والعمال بالشركة، وقدمت الدكتورة أميرة علوش مفتشة علاقات العمل الجزء الأول من الندوة بخصوص واجبات العمال ومساءلتهم ولائحة الجزاءات التأديبية وتنظيم العمل.

كما ألقت مروة على مفتشة مكتب عمل بورسعيد، الجزء الثاني من الندوة، وكان موضوعها «الإجازات وأنواعها وأحكام تشغيل النساء في قانون العمل وقانون الطفل».

واختتمت الندوة بورشة عمل شارك فيها العمال والعاملات ومسئولو الشركة، وتم الرد على كافة الاستفسارات، تحت إشراف وحضور لمياء محمود مدير إدارة الرعاية، وأمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد، وأحمد أبو المعاطي مدير مكتب علاقات بورسعيد، ورشا توفيق رئيس قسم التفتيش ومسئولة المرأة.