بمشاركة 10 دول.. تفوق مصري في بطولة جزيرة الورد الدولية للتنس

أسدل الستار على فعاليات البطولة الدولية للتنس تحت 18 سنة ( ITF J60) والتي أقيمت علي ملاعب نادي جزيرة الورد بالمنصورة التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في الفترة من 26 أبريل حتي 5 مايو بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 دول على مستوى العالم «مصر - المكسيك - ليتوانيا - فرنسا - المجر - نيجريا - أوكرانيا - روسيا - إيطاليا -رومانيا».

تفاصيل البطولة

وفي منافسات زوجي الناشئات فاز بالمركز الأول «جودى طويله وفرح اسعد، من مصر، وفاز بالمركز الثانى ناتاليا كليتش، من بولندا وسوسنا ملاك من مصر»، وفي منافسات زوجى الناشئين فاز بالمركز الأول «إيمانويل إفانزفيتش، من كرواتيا و تيموفى ميلوفانوف، من اوكرانيا»

واحتل اللاعبون واللاعبات المصريين المراكز الأولى في منافسات فردي الناشئين والناشئات بعدما فاز في منافسات فردي الناشئات اللاعبه جودي طويلة بالمركز الأول والمركز الثاني اللاعبه سارة سعد وفي المركز الثالث اللاعبة جودي القاضي واللاعبة سما هنداوي،وفاز في منافسات فردي الناشئين اللاعب اياد رضا عزت بالمركز الاول وفي المركز الثاني اللاعب كريم معتز مبروك، والمركز الثالث اللاعب ياسين احمد وجيه واللاعب محمد ناصر ابوزيد.

ومن جانبه، أشاد النائب طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، بالمستوي الفني للاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولة، مشيرا إلى حرص الاتحاد المصري للتنس علي تنظيم بطولات دولية ومحلية خارج العاصمة وذلك في المنصورة علي ملاعب نادي جزيرة الورد من اجل خلق احتكاك ومنافسة بين اللاعبين واللاعبات المصريين مع اللاعبين الأجانب ونجاح النادي في تنظيم العديد من البطولات الدولية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن البطولة حققت نجاحا كبيرًا خاصة في التنظيم بإشادة جميع اللاعبين المشاركين في البطولة وان اللجنة المشرفة على البطولة استطاعت توفير المناخ المناسب للاعبين خلال أيام البطولة، ووجه الشكر لجميع المشاركين في البطولة واللجنة التنظيمية برئاسة إبراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، حسام محرم، مدير البطولة، وائل الشاذلي، نائب مدير البطولة، سامح رجب، رئيس حكام منطقة شرق الدلتا للتنس، الالفي نبيل مدير صيانة الملاعب،طارق ماهر الحكم العام للبطولة، ومحمد عبدالحافظ مدير النشاط الرياضي.

حضر اللقاءات النهائية وحفل توزيع الجوائز النائب طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، وحاتم عبدالرحيم، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ووليد سامي سكرتير الاتحاد المصري للتنس، ومروة عبدالرحمن، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتنس.

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