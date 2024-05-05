الأحد 05 مايو 2024
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سياسي

نائب بالشيوخ: تأسيس اتحاد القبائل تجديد للعهد في الاصطفاف خلف القيادة السياسية

المهندس هاني العسال
المهندس هاني العسال

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تأسيس اتحاد القبائل العربية يؤكد على وحدة وصلابة نسيج الشعب المصري وتمسكه الاصطفاف خلف قيادته السياسية بكامل طوائفه في ظل المخاطر الإقليمية الراهنة وما تتعرض له أرض سيناء من تحديات ومخططات خبيثة تقف لها مصر بالمرصاد، مشيرا إلى أن هذا الكيان سيكون ذراعا مهما للدولة في توحيد القبائل العربية على قاعدة ثوابت الدولة الوطنية والعمل على أجل حمايتها من أي مؤامرات تستهدف النيل منها.

تأسيس اتحاد القبائل العربية

وأضاف "العسال"، أن اتحاد القبائل العربية سيندرج تحت بنود القانون والدستور المصري، وسيكون كيان مؤسسي بشكل منظم تابع لقانون الجمعيات الأهلية، ويقدم عملا تنمويا في المجتمع وسط أكثر من 20 كيانا قبليا، معتبرا أنه يأتي امتداد للدور الوطني والتاريخي الذي قامت به قبائل سيناء من أجل مساندة الدولة والتعاون مع القيادة السياسية في مواجهة الإرهاب وتطهير أرض الفيروز من عناصره، واليوم بإعلان تدشينه يعد تجديد للعهد والوعد الذي قطعته القبائل مع القيادة السياسية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، هاني العسال، أنها تعد رسالة مهمة للداخل والخارج بأن المصريين يدا واحدة في وجه أي خطر يهدد سلامة الوطن وأمنه وأن الجميع على قلب رجل واحد في التصدي لأي محاولات فاشلة تستهدف زعزعة الاستقرار أو تفتيت وحدة الوطن، مشيرا إلى أن تجاوز عضوية الاتحاد الـ10 آلاف من رموز القبائل خلال يومين فقط، أكبر دليل على وعي الشعب المصري والإيمان بأهمية دوره في دعم مؤسسات الدولة والتأكيد على تماسك كافة أطرافها وأطيافها خلف القيادة السياسية لتولى مسيرة التنمية والإعمار وحفظ سيناء من أي مخططات إرهابية خبيثة.

المهندس هانى العسال نائب بالشيوخ أبناء الشعب المصري تأسيس اتحاد القبائل العربية اتحاد القبائل العربية والعائلات

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