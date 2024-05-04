السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى بكرى: حملات تشويه اتحاد القبائل العربية هى انتقام من إبراهيم العرجانى

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، إن الجماعات الإرهابية أساس الميليشيات وتقود حملات لتشويه اتحاد القبائل العربية.

وأضاف بكري، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن الشيخ إبراهيم العرجاني من أغنى الناس في قبيلة الترابين، ويتمتع بمحبة كبيرة داخل سيناء، مؤكدًا أن حملات تشويه اتحاد القبائل العربية هي انتقام من الشيخ إبراهيم العرجاني؛ بسبب وقوفه ضد الإرهاب في سيناء، فضلًا عن تعاونه مع القوات المسلحة المصرية.

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