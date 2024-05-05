الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مديرية أمن جنوب سيناء تنظم حملة للتبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

نظمت  مديرية أمن جنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

شُكر المتبرعين على دورهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين، على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

مديرية أمن جنوب سيناء الجهات المختصة حملة للتبرع بالدم رجال الشرطة قوة المديرية

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