الأحد 05 مايو 2024
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نائب رئيس "علوم الفضاء": الصيف القادم الأسوأ بحسب التغيرات المناخية (فيديو)

الدكتور علاء النهري
الدكتور علاء النهري

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن العالم مستمر في استخدام الوقود الأحفوري، وعدم استخدام الطاقة النظيفة، ما يؤثر بشكل كبير جدًا على  المناخ.

وأضاف النهري،  خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن الصيف القادم يكون أسوأ صيف، إذ انتشرت الإعصارات، منها ما حدث العام الماضي، إذ ضرب "إعصار دانيال" ليبيا، حيث إن ذلك لم يكن يحدث في الماضي، ولكن أصبح يحدث نتيجة للتغيرات المناخية، وتهور الإنسان في التعامل مع البيئة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن الغابات رئة العالم، فهي تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين الذي يحتاجه الإنسان، فمعنى حرق الغابات سواء عمدًا أو بشكل غير مقصود، يؤثر بشكل سلبي جدًا على العالم.

علوم الفضاء أسوأ صيف الصيف المناخ الوقود

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